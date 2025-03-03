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Küçükçekmece’de Bina Tahliye Edildi Ve Mühürlendi

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PANİK YARATAN BİNA

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 30 yılı devirmiş bir yapı, bölge sakinlerinde endişe yarattı. Kanarya Mahallesi 1506 Sokak’ta yer alan 8 katlı ve 16 daireden oluşan binada yaşayan bir kişi, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yapıdan karot örneği alındı.

GÜVENLİK RİSKİ TEŞKİL EDİYOR

İstanbul Aydın Üniversitesinden gelen bilirkişi heyeti, yapılan incelemeler sonrasında 30 yıllık binanın depreme dayanıklı olmadığını ve sağa doğru eğilim gösterdiğini ortaya koyan bir rapor hazırladı. Binada yaşayanların güvenliği için tahliye işlemi gerçekleştirildi. Bina, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde, polis eşliğinde zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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