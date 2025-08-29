Gündem

Küçükçekmece’de Güzellik Salonlarına Operasyon

GÜZELLİK SALONUNDA DOLANDIRICILIK İDDİASI

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren 14 güzellik salonunda, “nitelikli dolandırıcılık”, “açığa imzanın kötüye kullanılması” ve “bedelsiz senedi kullanma” suçlarının işlendiği belirlendi. Bu suçlamaların ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. İş yerleri özenle arandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Arama yapılan 14 iş yerinin 3’üne, “sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, iş yeri sahipleri ile hanutçuluk yaptığı tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.

