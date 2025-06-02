Kuduz Tehlikesi Nedeniyle Köpekler Toplanıyor

HATAY HALKINI KORKUTAN KUDUZ TEHLİKESİ

Hatay’da, halk kuduz tehlikesi nedeniyle tedirgin anlar yaşıyor. Samandağ ilçesi, Tekebaşı Mahallesi’nde 23 Mayıs’ta bir köpekte kuduz vakası tespit edildi. Bu durum üzerine Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yalnızca Tekebaşı değil, aynı zamanda Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde de karantina uygulaması başlattı.

KARANTİNA UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ

Ekipler, karantina uygulamasını daha ileri bir aşamaya taşıdı. Hatay Valiliği, karantinadaki Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerindeki sahipsiz köpeklerin toplanmasına karar verdi.

SAHIPSIZ KÖPEKLERİN TOPLANMASI BAŞLADI

Köpekleri toplamak üzere aralarında bir veteriner hekimin de bulunduğu 4 kişilik ekip, girişine “kuduz risk bölgesi” yazılı levhalar asılan mahallelerde toplanma işlemlerine başladı. Ekipler tarafından toplanan köpekler, belediyenin barınağına götürülerek aşılanacak ve kısırlaştırılacak.