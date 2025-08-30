Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, Atatürk Görüntüsünü Paylaştı

MEHMET NURİ ERSOY’UN PAYLAŞIMI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinde gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinin zaferle taçlanmasının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

GÖRÜNTÜDEN BAHSETTİ

Bakan Ersoy, paylaşımında şu cümlelere yer verdi: “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103’üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.” Söz konusu görüntünün 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülüyor. Atatürk, Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla birlikte yer alıyor. Bakan Ersoy, bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ederken; Kurtuluş Savaşının Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yad etti.