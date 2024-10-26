“Kültürel Miras Kayıt Altına Alınıyor”

ŞANLIURFA’DAKİ KÜLTÜREL VARLIKLAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

Şanlıurfa’daki tarihi kültür varlıkları, uzman ekip tarafından görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınıyor. Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde Batman ve Harran üniversiteleri ortaklığıyla imzalanan protokol çerçevesinde, aralarında arkeolog, sanat tarihçisi ve mimarların bulunduğu 9 kişilik uzman ekip “Şanlıurfa İli Kültür Envanteri” projesini yürütüyor. Proje Koordinatörü Prof. Dr. Gülriz Kozbe’nin bilimsel danışmanlığı ve koordinatörlüğünde düzenlenen çalışmalar, il genelindeki tüm tescilli kayıtların yanı sıra 13 ilçenin merkez ve kırsal alanlarında güncel envanter tespiti ve belgelemesi gerçekleştiriliyor.

KÜLTÜR VARLIKLARININ DOKÜMANTASYONU HEDEFİ

Proje kapsamında, önceden kayıt altında bulunan ancak detaylı belgelemesi yapılmamış 1700 tarihi kültür varlığının yanı sıra kayıt dışı her kültür varlığı, sahada ziyaret edilip görsel ve yazılı olarak belgeleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, kentteki toplam yaklaşık 6 bin kültür varlığının dokümantasyonunun, beş ciltlik envanter kitabı haline getirilmesi planlanıyor. Projenin sonunda, tahribat görmüş muhtemel eserlerin aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırılması ve yeni alanların turizme kazandırılması gibi çıktılar elde edilmesi bekleniyor. Proje Koordinatörü arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe, “Yaklaşık 7 aydır süren çalışmaların gelecek yılın sonunda tamamlanmasını planlıyoruz.” dedi.

DİJİTAL KAYIT VE HARİTALANDIRMA ÇALIŞMALARI

Kozbe, alanda ziyaret ettikleri kültür varlıklarını görsel ve yazılı olarak belgeleri ve “Dijital kayıtlarını alıyoruz. Gerek tapu kadastronun sağladığı haritalandırma üzerinde gerekse Google Maps üzerinde işaretleyerek konumları da kayda geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca mimari planları da çizdiklerini vurgulayan Kozbe, tipik kaya konut ve mezarlarının mimari planlarını çizdiklerini belirtti. “İl genelindeki kültür varlıklarının dokümantasyonu, arşivini gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

TARİHİN KORUNMASI VE KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ

Kozbe, beşeri ve doğal sebepler dolayısıyla kültür varlıklarının tahribata uğrayıp her geçen gün yok olabildiğini belirtti. “Şanlıurfa’nın en az 6 bin kültür varlığına sahip olduğunu düşünmekteyiz.” diyen Kozbe, projelerin geniş çaplı araştırmalar yerine veri tabanı oluşturmak ve kültür varlıklarının kaydını tutmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Proje, GAP ve Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı’nın desteğiyle hayata geçiyor.

DEPREM SONRASI TAHRİBAT VE KAYIT ALTINA ALMA ZORUNLULUĞU

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kültür varlıklarındaki tahribatın büyük olduğuna dikkat çeken Kozbe, “Kültür varlıkları kayıt altında olmadığı zaman bu, geriye dönüşü olmayan bir eylem haline dönüşüyor.” dedi. Elinde mevcut kültür varlıklarının dokümantasyonu olsaydı, belki o süreçte yapılan restorasyon çalışmalarının daha hızlı ilerleyebileceğini vurguladı. Böyle bir felaket karşısında şehirlerin veri tabanına sahip olmalarının büyük bir önem taşıdığını ekledi.