Kumar Borcu İçin Akrabasını Öldürdü

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesindeki Ekin Mahallesi’nde yer alan Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği’nde gerçekleşti. Dernekte kumar oynayıp kaybeden Ali Giraç, akrabası Mustafa Demir ve arkadaşı B.D.’den borç talep etti ancak olumsuz bir yanıt aldı.

SALDIRI VE SONUÇLARI

Bu olumsuz yanıt üzerine evine dönen Giraç, pompalı tüfeği alarak yeniden derneğe geri geldi. Mustafa Demir ve B.D.’ye ateş açan Giraç, bu esnada Demir’i yaraladı. B.D. ise saklanarak saldırıdan kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı Mustafa Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Demir kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINMA

Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı bulunan saldırgan Ali Giraç, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.