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Küme Düşen Üçüncü Takım Belli Oldu

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SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIM BELİRLENDİ

Süper Lig’de küme düşen üçüncü ekip belli oldu. Rıza Çalımbay’ın yönettiği Sivasspor, Samsunspor’a karşı aldığı mağlubiyetin ardından, Alanyaspor’un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada puan alması sonucu lige veda etti. Kırmızı beyazlı takım 2015 yılında Süper Lig’e yükselmiş ve 10 yıldır bu ligde mücadele ediyordu.

DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLACAK

Adana Demirspor ve Hatayspor, ligden düşen diğer takımlar arasında yer aldı. Süper Lig’den küme düşen son takım ise ilerleyen haftalarda netleşecek. Bodrum FK ve Alanyaspor’dan biri, sezon sonunda ligden ayrılacak.

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