Kundaklama Sonucu, Lüks Eşyalar Yandı

ABD VALİSİ’NİN RESMİ KONUTUNA SALDIRI

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Valisi Josh Shapiro’nun resmi ikameti, bir kundaklama olayıyla karşı karşıya kaldı. Lüks villa tamamen harabe durumuna gelirken, milyonlarca dolar değerindeki eşyalar kül oldu. Kundaklamayı gerçekleştiren 38 yaşındaki Cody Balmer, demir güvenlik çitini aşarak konuta girmiş ve burada yangını başlatmış. Aynı dönemde konutta bulunan Vali Shapiro, eşi, dört çocuğu, iki köpeği ve misafirleri, gece yarısı saat 2 sularında polislerin kapıya vurmasıyla uyanarak hemen tahliye edilmiş. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış olsa da, konut artık kullanılamaz hale gelmiş.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası gözaltına alınan Balmer, cinayete teşebbüs, terörizm, kundaklama ve saldırı gibi suçlamalarla tutuklanmış durumda. Polis, şüphelinin 2 metrelik demir çiti aşarak güvenlik engelini geçtiğini ve konuta zorla girdiğini belirtmiştir. Balmer’in yanında ev yapımı bir patlayıcı cihaz bulunduğu da ifade edilmiştir. Yetkililer, saldırının planlı olduğunu vurgulamış ve zanlının daha önceki suç geçmişinde çeşitli saldırı, hırsızlık ve sahtecilik gibi suçların olduğunu açıklamıştır.

VALİ SHAPIRO’DAN ŞİDDETİ KINAYAN AÇIKLAMA

Saldırının ardından açıklamada bulunan Vali Shapiro, saldırganın kendisinin inancını ya da görevini engelleyemeyeceğini dile getirdi. Shapiro, “Biri bizi hedef alsa bile ben özgürlüğümüzden ve görevimizden vazgeçmeyeceğim” dedi. Aynı zamanda siyaset alanında yaşanan şiddetin hiçbir biçimini kabul etmediğini belirtti. “Kimin kime saldırdığı önemli değil. Bu artık çok sıradanlaştı. Bu şiddet akımı sona ermeli” ifadelerini kullandı. Yangın, konutun güney tarafında büyük hasara yol açtı, camlar kırıldı, pencereler söküldü ve odada bulunan piyano ile diğer mobilyalar yanarak zarar gördü. Saldırı, çeşitli siyasetçilerden de tepki aldı; ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Shapiro ve ailesinin zarar görmemiş olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Eski Vali Tom Ridge, saldırının oluşturduğu hasar görüntülerini “yürekleri burktuğunu” ifade etti. Eski Vali Mark Schweiker ise bu durumu “alçakça bir eylem” olarak nitelendirdi.