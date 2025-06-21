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Küpeler Sınava Girmesini Engelledi

kupeler-sinava-girmesini-engelledi

ANTALYA’DA YKS İLK OTURUMU GERÇEKLEŞTİ

Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başarıyla yapıldı. Sınava girecek öğrencilerin bazıları, polis ekipleri tarafından motosikletle sınav alanına ulaştırıldı. Ancak, sınav öncesinde aksesuarlarını çıkarmaya çalışan bir aday, zamanın aleyhine işlemesi nedeniyle maalesef sınava alınamadı.

ÖĞRENCİLERİN SINAVA GİRMESİ İÇİN ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR

Bu yılki YKS’de, öğrencilerin sınav öncesinde ulaşımını sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alındı. Motosikletli polis ekipleri, acil durumda olan adayları zamanında sınava yetiştirmek için hızlı bir şekilde harekete geçti. Ancak, sınavdan önceki hazırlık sürecinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

ÖNEMLİ

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Aksesuarsız Giremeyen Aday Ağladı

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi gerçekleştirildi. Bazı öğrenciler polis yardımıyla sınava yetişti, bir aday ise geç kaldığı için dışarıda kaldı.
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