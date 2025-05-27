“Kurbanlıkların Fiyatları İçin Önlemler Alındı.”

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Kurban Bayramı yaklaşırken, halk kurbanlıkların fiyatlarına yoğunlaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na gönderdiği video mesaj ile bu süreç hakkında bilgi verdi.

HAYVANCILIK STRATEJİK BİR SEKTÖRDÜR

Yumaklı, Türkiye’de tarım sektörünün stratejik alanlarından birinin hayvancılık olduğunu belirtti. “Bu nedenle hayvancılık politikalarımızı proaktif bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Geçen yıl yeni hayvancılık yol haritamızı açıklamıştık. Yol haritamızda belirlediğimiz hedeflere de tek tek ulaşmaya başladık. Yeni hayvancılık yol haritamız sayesinde hayvancılıkta büyüme ivmesini yakaladık.” dedi.

AVRUPA’DA HAYVAN SAYISINDA BİRİNCİYİZ

Yumaklı, Türkiye’nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa’da yeniden lider konuma geldiğinin altını çizerek, bu başarının üreticiler ve kooperatifler sayesinde olduğunu ifade etti.

TEDBİRLER ALINDI

Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlıkların küpe numarasını girerek yaş, ırk ve aşı bilgilerine ulaşılabildiğini aktaran Yumaklı, “Halkımızın Kurban ibadetini sağlıklı ve güvenli şekilde yapabilmesi için Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Bu sene ayrıca kurbanlık hayvan varlığımızın yeterli düzeyde olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü, Kurban Bayramı öncesi fiyatların yükseleceği yönünde spekülasyon yapmak isteyenler olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

HAYVANSAL ÜRETİM PLANI YENİLENİYOR

Yumaklı, hayvansal üretim planlamasına 1 Ocak 2024’ten itibaren geçtiklerini hatırlatarak, “Yeni destekleme modelini üretim planlamasına entegre ettik. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi gibi desteklerle anaç varlığımızı artırıyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı’nı kararlılıkla uyguladıklarını ve koruyucu aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

VETERİNER DENETİMİ ARTIRILDI

Yumaklı, Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve Kayseri’de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarını etkin hale getirdiklerini ifade ederek, Kurban Bayramı yaklaşırken denetimlerin arttığını söyledi.

YENİ DESTEK PROGRAMLARI GELİYOR

4. Tarım Orman Şurası’nda hayvancılığın önemli bir gündem maddesi olduğunu vurgulayan Yumaklı, Şura kararları doğrultusunda küçükbaş hayvancılığın kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35 seviyesine çıkarmak amacıyla yeni destek ve programların hayata geçirileceğini belirtti. Bu sayede sektörün risklere karşı daha dirençli hale geleceğini ifade etti.