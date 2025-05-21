Küresel Şehirler Endeksi Yayınlandı

KÜRESEL ŞEHİRLER ENDESİ’NDEN ÖNE ÇIKANLAR

Oxford Economics tarafından hazırlanan Küresel Şehirler Endeksi, dünya genelindeki 163 ülkedeki en büyük 1000 şehir, 5 ana kategori altında 27 gösterge ile detaylı olarak değerlendiriyor. Bu ana kategoriler, ekonomi, beşeri sermaye, yaşam kalitesi, çevre ve yönetişim olarak sıralanıyor.

New York, Londra ve Paris gibi şehirler, ekonomik faaliyetler ve nitelikli iş gücü potansiyeliyle öne çıkıyor. Uluslararası finans ve eğitim alanındaki lider konumlarını sürdüren bu şehirlerden New York, 2,5 trilyon dolarlık ekonomisi ve 20,7 milyonluk nüfusuyla listenin zirvesinde yer alıyor. Londra ise bir trilyon dolarlık ekonomisi ile New York’un ardından geliyor. Bu yıl, ilk 8 şehirde değişiklik yaşanmadı, ancak Sydney’in yaşam kalitesindeki iyileşme ve Boston’ın ekonomik büyümeyle ilk 10’a girmesi dikkat çekiyor.

Yaşam standartları açısından ise Amerika’nın batı kıyısındaki San Jose ve Seattle, Paris’i geride bırakmayı başarıyor. Paris, dünya genelindeki kültürel varlıkları ve yüksek yaşam beklentisi ile öne çıkarken, San Jose ve Seattle, yüksek gelir seviyeleri ile listede kendine önemli yer buluyor.

Endekse Türkiye’den giren şehirler arasında İstanbul 106, Ankara 277, Antalya 374, İzmit 383 ve Bursa 405. sırada bulunuyor. İstanbul, beşeri sermaye açısından bu bin şehir arasında 15. sırayı alıyor. Endeksin ilk 5 sırasını ise Avustralya’nın Melbourne ve Sydney, ABD’nin Boston, Japonya’nın Tokyo ve yine ABD’nin San Francisco şehirleri oluşturuyor. Tokyo, 1,3 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle, New York’a en yakın konumda yer alıyor.