Küresel Sıcaklık Alarmı: 5 Yıl Bekleniyor!

KÜRESEL SICAKLIKLARIN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşacağı veya buna yakın seyredeceği konusunda bir uyarı yaptı. Bu durum, aşırı yağışlar, kuraklıklar, buz tabakalarının erimesi, okyanus ısınması ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi olumsuz sonuçlar doğuruyor.

2025-2029 YILLARI İÇİN SICAKLIK TAHMİNLERİ

WMO, 2025-2029 yılları arasındaki sıcaklık tahminlerine dair bir rapor yayımladı. Raporda, “Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın olmasının beklendiğini gösteriyor. Bu, iklim risklerini ve toplumlar, ekonomiler ile sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerini artırıyor. 2025-2029 yıllarında her yıl için küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 (sanayi öncesi) ortalamasından 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor” denildi. Ayrıca, gelecek 5 yıl içinde en az bir yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerinde olma ihtimalinin yüzde 86 olduğu ve 2025-2029 yılları arasındaki 5 yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma olasılığının ise yüzde 70 olduğu belirtildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUÇLARI

Raporda yer alan diğer ifadeler arasında, “Isınmanın her bir ek derecesi, daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarına, deniz buzuna ve buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur” ifadeleri bulunuyor. WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, raporda, “Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu WMO raporu, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum, ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor” diye belirtiyor.