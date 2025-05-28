Küresel Sıcaklıklar Rekor Olacak!

KÜRESEL SICAKLIKLARDA REKOR SEVİYE UYARISI

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gelecek beş yıl boyunca küresel sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın seyredeceğine dair ciddi bir uyarıda bulundu. Bu gelişme, aşırı yağışlar, kuraklıklar, buz tabakalarının ve buzulların erimesi, okyanus ısınması ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi birçok olumsuz sonucun ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

WMO, 2025-2029 yılları için sıcaklık tahminlerine ilişkin bir rapor yayımladı. Bu raporda, “Küresel iklim tahminleri, gelecek beş yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın olmasının beklendiğini gösteriyor. Bu, iklim risklerini ve toplumlar, ekonomiler ile sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerini artırıyor. 2025-2029 yıllarında her yıl için küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 (sanayi öncesi) ortalamasından 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor” deniliyor. Ayrıca raporda, gelecek beş yılda en az bir yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerinde olma ihtimalinin yüzde 86 olduğu, 2025-2029 yılları arasındaki beş yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma olasılığının ise yüzde 70 olduğu belirtiliyor.

ZARARLI ETKİLERDEN KAÇIŞ YOK

Raporda, “Isınmanın her bir ek derecesi, daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarına, deniz buzuna ve buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur” ifadelerine yer veriliyor. WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, “Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu WMO raporu, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum, ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor” diye ekliyor.