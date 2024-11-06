“Küresel Sorunlar Üzerine Erdoğan’ın Mesajları”

ORTA GELECEK İNŞASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, ortak bir gelecek inşasını hedefleyen kuruluşun 15. yıl dönümünü kutladıklarını dile getiriyor. “Gaspıralı’nın hatıra parasını sizlere takdir etmenin bahtiyarlığını duyuyorum” ifadeleriyle katılımcılara selam gönderiyor. Zirve’nin Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Teşkilatımız istikrar ve refah iklimini güçlendiren, örnek alınan platform haline gelmiştir” sözleriyle bu yapının önemini vurguluyor. Türk dünyasını ilelebet payidar kılacak iradenin masadaki dostlarda mevcut olduğunu belirtiyor. Teşkilatı daha ileri taşıma hedefinin altını çiziyor.

BARIŞA GİDEN YOL

Güney Kafkasya’daki 30 yıllık çatışmanın ardından barışa giden kapıların açıldığını belirten Erdoğan, “Azerbaycan’ın tarihi kazanımları en yakın zamanda barış anlaşması ile masada da perçinlemesini ümit ediyoruz” diyor. Gazze gibi yerlerde soykırımların durdurulmadığını ve uluslararası toplumun kötü bir sınav verdiğini söyleyen Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’nin karar alma noktasında yetersiz kaldığını ifade ediyor. “Netanyahu’nun ırkçı zihniyeti Filistinlileri yerlerinden etmeye niyetleniyor” açıklamasıyla durumu eleştiriyor. Lübnan’da ölenlerin sayısının 3 bine, yerlerinden edilenlerin sayısının ise 1 milyona yaklaştığını belirtiyor. Türkiye olarak bu durumu kabul etmediklerini ve kalıcı barı için gayret gösterdiklerini vurguluyor.

AFGAN HALKININ DESTEKLENMESİ

Savaşın başından beri her iki tarafın masada olduğu müzakere sürecini desteklediklerini ifade eden Erdoğan, Türk devletleri olarak barışa destek vermenin önemini vurguluyor. Coğrafyanın istikrarını Afganistan’daki gelişmelerden ayrı görmediklerini, “Afgan halkının yanındayız” diyerek özlem duydukları bir atmosferin mesajını veriyor. Geçici yönetimin insan haklarını esas almasının kendilerine yeni kapılar açacağını belirtiyor. Geçen yıl hayata geçirilen Türk yatırım fonunun projelere destek sağlayacağına dair güvence veriyor. Yenilenebilir enerji alanında iş birliğini artırma çağrısında bulunuyor.

ORTAK ALFABE ÇALIŞMALARI

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Eylül ayında Bakü’de düzenlenen ortak alfabe komisyonunun, “ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir” dedi. Ortak alfabenin ortak geleceğin bir nişanesi olduğunu belirten Erdoğan, özelikle beyaz sakallıların öncülüğünde ortak dile yönelik çalışmanın Eylül 2024’te tamamlanacağını açıklıyor. “34 harfli alfabede mutabık kalındı” şeklinde bir değerlendirmede bulunarak, üye ülkelerin bu alfabe ile dönüşüm sürecini tamamlaması gerektiğini ifade ediyor.