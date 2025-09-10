Küresel Sumud Filosu’na Dronlu Saldırı!

DÜZENLENEN İHA SALDIRISI

İsrail ablukasını aşmak için Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na ait bir gemiye insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Bu saldırıda can kaybı yaşanmazken, ortaya çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Küresel Sumud Filosu, bu olayla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. 31 Ağustos’ta İspanya’dan hareket eden filo içerisindeki bir gemiye gerçekleştirilen İHA saldırısında hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, yangının kısa bir süre içinde söndürüldüğü vurgulandı.

AÇIKLAMALAR VE GÖRÜŞLER

Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, saldırıya dair, “Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim çünkü saat ikide tekrar kalkmam gerekiyordu. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin ‘dron’ diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim,” şeklinde ifadeler kullandı. Filo yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda, “Filoya katılan en büyük gemiye Siyonist bir İHA saldırısı düzenlendi” bilgisini aktardı. Ayrıca, filonun yöneticilerinden Nebil Şenufi, yayımlanan bir videoda, “Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi” dedi.

GENEL DURUM VE İDDİALAR

Küresel Sumud Filosu’nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar, yaptığı canlı yayında, İspanya’dan gelen bir gemiye dron saldırısı düzenlendiğini ifade etti. Yayında, “Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda Küresel Sumud Filosu’na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı” şeklinde bilgiler paylaştı. Tunus İçişleri Bakanlığı ise, gemilere insansız hava aracının düştüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NUN YOLA ÇIKIŞI

Küresel Sumud Filosu, Tunus’tan hareket etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Tunus’a katılmak üzere, aralarında birçok Türk’ün de bulunduğu farklı ülkelerden yaklaşık 150 Tunuslu aktivist, 1 Eylül tarihinden bu yana teknelere binmek için hazırlanıyor. Filo, Tunus Deklarasyonu’ndan yapılan açıklamada, bugünün yola çıkış tarihi olduğunu duyurdu. Sumud kavramı, 1967’deki Altı Gün Savaşı sonrasında Filistin halkı arasında baskı ve direnişi ifade eden bir terim haline geldi. Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürlerini canlı tutması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollardan işgale direnme çabalarını temsil ediyor. Bu kavramı tasvir etmek için ise zeytin ağacı ve hamile köylü kadınlar sıklıkla örnek gösteriliyor.