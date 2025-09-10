“Küresel Sumud Filosu’na İHA Saldırısı!”

KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NUN HEDEFİ

İsrail’in ablukasını aşmak amacıyla Gazze’ye hareket eden Küresel Sumud Filosu’na ait bir gemi, insansız hava aracıyla saldırıya uğradı. Saldırıda can kaybı olmaması sevindirici bir durum olurken, çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli Instagram platformunda konuya dair açıklama yaptı. Filonun 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıktığı belirtildi ve saldırıda kimsenin zarar görmediği aktarıldı. Paylaşımlarda, yangının hızla söndürüldüğü ifade edildi.

LEYLA HEGAZY’DEN AÇIKLAMALAR

Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, gece nöbetinin bittiği sırada saldırıyı duyduğunu belirtti. Hegazy, “Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin ‘dron’ diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim” şeklinde konuştu.

Küresel Sumud Filosu yönetimi, gece saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Filoya katılan en büyük gemiye Siyonist bir İHA saldırısı düzenlendi” duyurusunu yaptı. Filo yöneticilerinden Nebil Şenufi, yayımlanan videoda, “Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük bir hasar meydana geldi. Bu beklenen bir durumdu, ama bunu Sidi Busaid’de değil, açık denizde öngörüyorduk” ifadelerini kullandı. Filonun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar da sosyal medya üzerinden canlı yayında, gemiye yönelik insansız hava aracı saldırısının detaylarını paylaştı.

TÜM İDDİALAR REDDEDİLDİ

Tunus İçişleri Bakanlığı, gemilerden birine insansız hava aracının düştüğüne dair dolaşan iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Filo, Tunus’tan 1 Eylül’den itibaren hareket etmek üzere hazırlanıyor. Aralarında Türk aktivistlerin de bulunduğu toplamda 150 Tunuslu aktivist, bu plan dahilinde teknelere binmek için bekliyor.

SUMUD KAVRAMININ ANLAMI

Küresel Sumud Filosu, adını 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkının yaşadığı baskı ve direnişi anlatan “Sumud” kelimesinden alıyor. Sumud, Filistinlilerin topraklarda kalması, Filistin kimliğini ve kültürünü yaşatmaları, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ile işgale karşı direnmeleri ve alternatif kurumlar inşa etme çabalarını ifade ediyor. Bu kavramın sembollerinden biri zeytin ağacı ve hamile köylü kadınlar olarak öne çıkıyor.