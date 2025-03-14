Kursk’taki Durum Oldukça Kritik Görünüyor

ZELENSKY’DEN KURS KONUŞMASI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, başkent Kiev’de gazetecilere açıklamalarda bulunarak Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili güncel durumu değerlendirdi. Zelensky, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerine karşı yürüttüğü karşı saldırının etkilerine de vurgu yaptı. “Belli ki Kursk’taki durum çok ağır.” diyen Zelensky, Ukrayna ordusunun 2024 yılı içerisinde bu bölgeye girmesinin hedefinin, Ukrayna’nın Sumi ve Harkiv bölgelerine yönelik Rus saldırılarını durdurmak olduğunu belirtti. Zararı minimize etmek adına Rusya’nın bölgedeki birliklerini çekmesi gerektiğini ifade eden Zelensky, “Kursk harekatının amacı, Pokrovsk’tan, Harkiv yönünden ve Sumi’den (Rus) birliklerini çekmekti. Görevini yerine getirdiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Zelensky, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönüne yönelik cephe hattında durumun “iyileştiğini” belirterek önemli açıklamalar yaptı. “(Kursk Harekatı’nın) başarılı olduğuna inanıyorum. Pokrovsk yönündeki durumun artık istikrara kavuştuğunu ve (Rusların) Pokrovsk’u tekrar işgal etme fırsatı bulmasının çok zor olacağını düşünüyorum.” dedi. Ayrıca, ABD’nin önerdiği 30 günlük ateşkes sağlanırsa cephe hattında kontrolün mümkün olabileceğini savundu. “Bana göre, ihlallerin takibinin bu adımlarla mümkün olduğunu düşünüyorum. İlk adım uydu, ikinci adım istihbarat. Amerika ve Ukrayna’nın ortak istihbaratı.” diye ekledi.

ABD BAŞKANINA YANIT VERİLDİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik çağrısını olumlu bir gelişme olarak nitelendirerek, “ABD Başkanı’nın sinyali dikkate alındı.” dedi. Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu önermeye olumlu yanıt verdiğini ifade ederek, “Putin, Kiev’in silah bırakma ve teslim olma emri vermesi durumunda, Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanacağı ve iyi muamele göreceğini garanti etti.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD ile devam eden temasların önemini vurguladı.

KİEV YÖNETİMİNE İKAZLAR

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kursk’taki Ukrayna askerlerine teslim olma çağrısı yaparak insani yaklaşım sergilediklerini belirtti. Yine de bu çağrının reddedilmesi durumunda askerlerin “yok edileceğini” öne sürdü. Medvedev, Kiev yönetiminin “vatandaşlarını kurtarmak” için bir şansa sahip olduğunu ifade etti ve bunun sonucunun birkaç saat içinde belli olacağını kaydetti. Trump’ın, Putin’den Kursk bölgesinde kuşatılan Ukrayna askerlerinin hayatının affedilmesi yönündeki açıklaması, Putin tarafından da olumlu karşılanmıştı. Rus lider, topladığı Güvenlik Konseyi toplantısında, mevcut durum karşısında silah bırakıp teslim olmaları halinde askerlerin hayatlarının garanti edeceğini aktardı.