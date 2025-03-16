Kürt Sorunu Diyalogla Çözülmeli Önerisi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği konuşmasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının gündeme geldiği ‘yeni süreç’ hakkında görüşlerini paylaştı. İmamoğlu, Kürt sorununa ilişkin çözümün diyalogla sağlanması gerektiğini ve Selahattin Demirtaş’ın haksız yere hapiste tutulduğunu belirterek, adalet talebinde bulundu.

KÜRT SORUNUNDA DİYALOG VURGUSU

İmamoğlu, Türkiye’nin barış ve huzur ortamına kavuşmasının önemine vurgu yaptı. “Kürtler ‘bizim sorunumuz var’ dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin rızasıyla özellikle TBMM zemininde çözülmelidir. Adres orasıdır” dedi. Şiddet ve çatışmanın çözüm olamayacağını belirten İmamoğlu, “Silahlar susmalı, çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır” ifadelerini kullandı.

EŞİTLİK VE BİRLİK MESAJI

İmamoğlu, Kürtlerin ve diğer toplumsal kesimlerin kendilerini eşit yurttaş olarak hissetmeleri gerektiğini belirtti. “Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir” diyerek, ayrıştırıcı söylemlere karşı çıktı. Esenyurt Belediye Başkanı’nın tutuklandığı davada “Batıdaki Kürtler” ifadesini eleştiren İmamoğlu, “Kürdün batıda olanı, doğuda olanı olur mu? Bu zihniyet gelecekte yargılanacak. Ayrılıkçı zihinler bu milleti bölemeyecek” dedi.

ADALET TALEBİ VE SİYASİ REHİNE OLARAK DEMİRTAŞ

Selahattin Demirtaş’ın haksız yere hapiste tutulduğunu ileri süren İmamoğlu, “Adaletin terazisi kimsenin elinde oyuncak olmasın. Hiç kimse bir partinin genel başkanı, Selahattin Demirtaş gibi bir siyasi rehine olarak haksız yere hapiste tutulamasın” sözleriyle durumun adalet anlayışına aykırı olduğunu ifade etti. Ümit Özdağ’ın da hukuksuz bir duruma maruz kaldığını belirterek, “Haksızlığa uğrayan kim varsa, siyaseti, görüşü yok. Ben zalimliğe karşıyım” söyledi.

İKTİDARIN SALDIRILARI VE ADALETSİZLİK

İmamoğlu, iktidarın yargı aracılığıyla kendisine yönelik saldırılarda bulunduğunu belirtti. “Hakkımda 25 yıl hapis cezası, 5 kez siyaset yasaklanma talep ediliyor. 35 yıllık diplomamı geçersiz ilan etmek için seferberlik ilan ettiler” diyen İmamoğlu, “Ben böyle namertliklere pabuç bırakmam. Nefes aldığım sürece adaletsizliğe direnirim. Hak yemem, hakkımı da yedirmem” vurgusu yaptı.

DEMOKRASİDE BİRLEŞME ÇAĞRISI

İmamoğlu, muhalefet partilerine aday gösterme hakkı tanımayan bir iktidarın ülkeye zarar verdiğini savundu. “Demokrasi isteyen, adalet isteyen herkesin duyarlı olması şarttır. CHP’lilerin ve tüm demokratların birleşmesi şarttır. İktidara hak ettiği dersi vereceğiz” ifadesiyle birlik çağrısında bulundu. Ayrıca, Tartus’taki Alevi katliamına karşı Türkiye’nin dik durması gerektiği mesajını verdi.

İKTİDAR ELEŞTİRİSİ VE EKONOMİK SORUNLAR

Ekonomik sıkıntılara da değinen İmamoğlu, “Az kazanan da, çok kazanan da ‘Elimizdeki paranın bereketi kaçtı’ diyor. Memleketin bereketini kaçıran bugünün iktidarıdır. Bunların içinde gayret, adalet, iyi niyet yok” diyerek hükümeti eleştirdi. “Beni rüyasında ya da kâbusunda görüp uyananlar var. Onları kâbusun kâbusuna boğacağım. Genel seçimde onları evlerine yollayacağız” sözleriyle iktidara meydan okudu.