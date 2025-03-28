Kurulların İsim ve Görevleri Yenilendi

GENÇLİK POLİTİKALARINA ÖNEM ARTIRILIYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararname doğrultusunda, Sosyal Politikalar Kurulu’nun ismi, Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu olarak değiştirildi. Bu değişikliğin amacı, gençlik politikalarına verilen önemi artırmak.

YENİ KURULLAR OLUŞTURULUYOR

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu yerine iki yeni kurul kuruldu. Sağlık Kurulu ve Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu oluşturulmasıyla, sağlık ve tarım alanlarında daha spesifik ve odaklanmış politikaların geliştirilmesi hedefleniyor.

AFET YÖNETİMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na Afet ibaresi eklenerek, isim değişikliği gerçekleştirildi ve yeni adı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu oldu. Bu yeniden yapılanmayla, afet yönetimi ve yerel yönetimlerin koordinasyonunu güçlendirme amacı güdülüyor.

NİZAMLI YAPILANMA ADIMLARI

Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi bir araya getirilerek, yeni bir yapı olan Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu. Bu yeni organizasyon ile birlikte, Finans Dairesi Başkanlığı da oluşturuldu. Bu düzenlemelerle, yatırım ve finans alanında daha entegre ve koordineli bir yapı hedefleniyor.

KURULLARIN GÖREVLERİ VE AMACI

Yapılan düzenlemeler ile, kurulların ana görevleri arasında araştırma yapmak, politikalar geliştirmek, ilgili bakanlıklara tavsiyelerde bulunmak ve rapor hazırlamak yer alıyor. Bu adımların, devlet yönetimindeki etkinliği ve verimliliği artırması bekleniyor.