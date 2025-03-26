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Kurultayla İlgili Mahkeme Kararı Geldi

kurultayla-ilgili-mahkeme-karari-geldi

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Bahçeli, Vandallığa Tepki Gösterdi

MHP lideri Bahçeli, Saraçhane'deki yasadışı gösterileri kınayarak, bu tür eylemlerin topluma zarar verdiğini ve provokatörler tarafından yapıldığını belirtti.
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Bahçeli’den Sert Tepki: Casus Cihazları!

MHP Lideri Bahçeli, Saraçhane'deki düzen dışı gösterileri kınadı ve protestocuları şehri kirleten provokatörler olarak nitelendirdi.

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