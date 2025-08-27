Kuruluş Osman Hakkındaki İddia Yanlış

KURULUŞ OSMAN VE BAŞARISI

Kuruluş Osman, 2019 yılında ekranlara gelmeye başlayan ve hızla ATV’nin en popüler dizilerinden biri olmayı başaran tarihi bir yapım. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemini işleyen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve epik savaş sahneleriyle geniş bir izleyici kitlesi elde ediyor.

TARİHİ OLAYLAR VE GÜNDEME GELİŞİ

Tarihi olayları etkileyici bir dille ekrana taşıyan dizi, izleyicilerini her hafta ilgilendirmeyi başarıyor. Kuruluş Osman, yıllardır milyonları ekran başına toplamaya devam ediyor. Ayrıca dizinin yeni adı ile ilgili daha önce “Sultan Orhan” olarak bir açıklama yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.