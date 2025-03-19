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Kuruluş Osman Hayranları Tepki Gösterdi

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OTEKİ TABLOLAR KURULUŞ OSMAN’DA KARIŞTI

ATV’nin popüler dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları reytinglerde büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Ancak dizinin yeni bölümünün ardından izleyicilerin tepkileri çığ gibi büyüyor. Burak Özçivit ve Özge Törer’in başrollerini paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, son bölümüyle birlikte birçok izleyicinin beklentilerini karşılamıyor.

FATMA’NIN AKIBETİ MERAK KONUŞMASI

Kuruluş Osman’da tansiyon bir an bile düşmüyor, fakat bu durum bazı sıkı takipçilerin canını sıkan olaylar ortaya çıkarıyor. Şu sıralar izleyenler, dizideki Fatma karakterinin geleceğini merak ediyor. Yapılan açıklamalara göre, “Fatma’nın kadroya devam ettiği” belirleniyor. Ancak fenomen dizi içerisinde, izleyicileri şaşırtacak peş peşe ayrılık haberlerinin geleceği iddia ediliyor.

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