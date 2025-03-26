Kuruluş Osman İzleyicileri Halime’yi İstiyor

ATV’DE KURULUŞ OSMAN HEYECANI BÜYÜYOR

Burak Özçivit ile Özge Törer’i bir araya getiren Kuruluş Osman dizisi son bölümünün ardından ATV ekranlarında büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Kuruluş Osman yeni bölümü, her hafta olduğu gibi bu kez de milyonları ekran başına topladı. Dizinin tutkulu hayranları ise artık kesin bir karar vermiş durumda.

GERİLİM DOLU BİR SEZON FİNALİ YOLDA

Her bölümünde gerilimle dolu anlar sunan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinde, dengeleri değiştirecek heyecan verici gelişmeler gün yüzüne çıkmaya başladı. Dizi, adım adım sezon finaline yaklaşırken Halime’nin hala bulunamaması, hayranların büyük tepkisine neden olabiliyor.