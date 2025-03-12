Kuruluş Osman Yeni Sezonda Devam Edecek

REYTİNG REKORTMENİ KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında bulunan Kuruluş Osman, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri yine büyüledi. Curaçtıran dizinin son bölümündeki olaylar, izleyicilerin heyecanını artırırken, dizinin sıkı takipçilerinin uzun zamandır merakla beklediği önemli bir detay da ortaya çıktı.

YENİ SEZON DETAYLARI VE PROTAGONİSTLER

Burak Özçivit ile Özge Törer’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonuna dair bilgiler şimdiden netleşiyor. Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit’in yeni sezon için gelen teklifleri kabul ettiği söyleniyor. Bu gelişme, Kuruluş Osman’ın izleyicileriyle yeniden buluşması anlamında büyük bir heyecan yaratıyor.