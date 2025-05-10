Kurum, Deprem Konusunda Takipte Olacak

DEPREM KONULU TOPLANTI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yapılan deprem konulu toplantıda kararların hayata geçirileceğini ve sürecin yakından izleneceğini kamuoyuna duyurdu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçe belediye başkanı ile bir araya gelen Bakan Kurum, depreme yönelik siyaset yapılmaması gerektiğini açıkladı. Depreme dayanıklı bir İstanbul inşa etmek için tüm belediyelerle birlikte hareket edeceklerini vurguladı. Toplantıda, 2000 yılından önce inşa edilen 3 milyon 300 bin bağımsız bölümün öncelikle dönüşüme alınacağı kararlaştırıldı.

METRUK YAPILARIN YIKILMASI İÇİN TALİMAT!

İstanbul’daki metruk yapıların bir an önce yıkılması için Bakan Kurum talimat verdi. Bunun yanı sıra, tüm belediyelerle ortak bir komisyon oluşturularak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik adımlar atılacak. Konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlanması gerekmektedir.”

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen çalışmaları incelemek üzere deprem bölgesine gitti. Burada yapılan açıklamalarda, 11 ilde toplamda 453 bin hak sahibine yıl sonuna kadar konut teslim edileceği belirtildi. Şu anda 3 bin 481 şantiyede, 182 bin emekçi, mühendis ve mimar ile çalışmalar devam ediyor. Deprem bölgesinin yeniden inşası için her aşama yakından takip ediliyor.

İSTANBUL’UN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Bakan Kurum, İstanbul’un deprem hazırlık sürecinin ülke güvenliği açısından kritik bir konu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bakanlık olarak tüm belediyelere 7 gün 24 saat destek vereceğiz.” İstanbul’da kentsel dönüşüm için gerekli tüm adımların atılacağına dair güvence verdi.