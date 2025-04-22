Kurum: Göz göre göre Yalan Söylüyorlar

BAKANLIKTAN YENİ PROJE AÇIKLAMASI

Bakan Kurum, TOKİ’nin Arnavutköy’deki sosyal konut projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konuya dair “Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize söz verdik. ‘Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız’ dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bu Kanal İstanbul Projesidir” diyenlerin yalan söylediğini vurguladı. Arnavutköy’deki çalışmanın, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçası olduğunu belirtti. TOKİ’nin bu konutları dar gelirli vatandaşlar için yaptığını aktardı. Vatandaşların başvurularını yaptığı ve kuraların çekildiğini, konutların başvuru bedellerinin de ödendiğini açıkladı.

KONUTLARIN SAHİPLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI

Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “O konutlar Araplara satılacak” iftrasını da eleştirdi ve “Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir” dedi. Bu iftiradan, muhalefetin ülkeye ve millete yabancı olduklarını anladıklarını belirtti. İfadelerini sürdüren Bakan Kurum, “İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz” şeklinde konuştu.