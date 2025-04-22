Kurum: Göz göre göre Yalan Söylüyorlar

Bakan Kurum’un Açıklamaları

Bakan Kurum, TOKİ’nin Arnavutköy’deki sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Kurum, “Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize söz verdik. ‘Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız’ dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bu Kanal İstanbul Projesidir” dediklerini söyleyerek yalan bilgilerin yayıldığını belirtti. Arnavutköy’deki projenin, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin bir parçası olduğunu vurguladı. TOKİ’nin bu konutları dar gelirli vatandaşlar için yaptığını ifade etti. Başvuruların yapıldığını, kuraların çekildiğini ve konutların başvuru bedellerinin ödendiğini belirtti.

Özgür Özel’e Yönelik Eleştiriler

Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de yönelik sert ifadeler kullandı. “O konutlar Araplara satılacak” iftirasını atan Özel’e karşı çıkarken, “Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir” dedi. Kurum, bu iftiradan hareketle “siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız” şeklinde değerlendirmede bulundu. Son olarak, yalanların vatandaşları kandıramayacağını ve kendilerini engellemeyeceğini vurguladı.