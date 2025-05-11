Kurum’un Deprem Projesi: 250 Bin Konut Aşıldı

BÖLGEDE HIZLI PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde bölgedeki projeler hızla hayata geçiriliyor. Bakan Kurum, bölgede yaptığı incelemelerle çalışmaları yerinde denetliyor ve inşaat süreçlerini yakından takip ediyor. Zaman zaman müteahhitlere yönelik eleştirileri de medyada yer buluyor. Şu ana kadar 250 bin konut sayısına ulaşıldı ve yıl sonu hedefi olarak 452 bin belirlenmiş durumda.

KAHRAMANMARAŞ’IN YENİDEN İNŞASI İÇİN ÇABA GÖSTERİLİYOR

Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, TOKİ Başkanlığı öncülüğünde Azerbaycan ile ortak yürütülen projenin detaylarını paylaştı. Proje kapsamında Azerbaycan Mahallesi’nde inşa edilen 2 bin 995 konut, dükkân ve ofisin yapımına hızla devam ediliyor. Kurum, “Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş, 6 Şubat’ta yaşadığımız o kara günde derin yaralar aldı, ama dizlerinin üstüne çökmedi” şeklinde konuştu.

Kurum, bölgedeki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti. “3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor ve alın teriyle umudu örüyor. Ekim ayında 130 bin konut sayısına ulaşmayı hedefledik ve önümüzdeki ay 250 bininci konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Allah’ın izniyle yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız” diye belirtti. Ayrıca, deprem bölgesinin her yerinde kurumlarla birlikte bu gönül seferberliğini sürdürdüklerini vurguladı.

YENİ UYDU KENT İNŞASI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş’ta yapılacak konutların tamamının inşasına başlandığını kaydeden Kurum, “28 bin konut ve iş yerinde hayat başladı. Yıl sonuna kadar 74 bin konut ve iş yerinin teslimini gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı. Ayrıca yeni uydu kent projesi ile ilgili, “Altınova Mahallemizde yeni uydu kentimizi kuracağız. Bu sözümüzü de tuttuk ve orada 8 bin 500’e yakın konutun inşasına hızla devam ediyoruz” dedi.

GEÇMİŞİ YAŞATMAK VE GELECEĞE IŞIK TUTMAK

Bakan Kurum, medeniyetin izlerini taşıyan tarihî çarşıların da ihya edildiğini söyledi. “Kapalı Çarşı’da restorasyona devam ederken, Tarihi Demirciler Çarşısı ve Kasaplar Çarşısı’nı da yeniden canlandırıyoruz” dedi. Suçluluk hissi taşımayan bir yaklaşım benimsediklerini belirten Bakan Kurum, “Depremin ilk anlarından itibaren buradaydık ve her vatandaşımız yuvasına dönene kadar burada olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

BİRİKİMDEN YARARLANILACAK

Kurum, deprem sürecinin siyaset üstü bir konu olduğunu ve Türkiye’yi daha güçlü hale getirmek amacıyla mücadele edeceklerini vurguladı. “Burada edindiğimiz tecrübeyi ve birikimi tüm gücümüzle başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız” dile getirdi. Ayrıca, afetleri önlemede de aynı kararlılığı göstermeleri gerektiğini belirtti.