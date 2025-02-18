Kurum: Yeni Sosyal Konut Projesi Yolda!

YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI DUYURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut kampanyasını resmen açıkladı. Bakan Kurum, bu yıl sonunda 81 ilde başlayacak projeyle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı konutlar sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Proje, Türkiye’nin her köşesinde uygulanacak ve yıl sonunda start alacak. Özellikle dar gelirli bireyleri hedefleyen sosyal konutlar, bu vatandaşların konut sahibi olma hayallerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bakan Kurum, ayrıca sektörün canlanmasını artıracak başka bir kampanyayı da Emlak Konut ile birlikte başlatacaklarını ifade etti.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZGÜ TEŞEKKÜRLER

Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı’nda konuşan Bakan Kurum, “Deprem bölgesi bugün baktığınızda dünyanın en büyük şantiye alanı haline geldi. Tüm sektör temsilcilerimize, oradan çalışan işçi, emekçi, mimar, mühendis kardeşlerimize, depremzede vatandaşlarımız adına, milletimizin adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 11 ilde 4333 köyde 174 ayrı alan ve 3481 şantiye bulunduğunu belirten Kurum, toplamda 201 bin ev ve iş yerinin afetzedelere teslim edildiğini, 453 bin konut ve iş yeri sayısına ulaşılacağını ifade etti. Bakan, depremzede kardeşlerin yuvalarına kavuşturulacağını ve bu büyük organizasyonun siyasi bir malzeme haline getirilmeyeceğini vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜCADELESİ

Bakan Kurum, “Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Kentsel dönüşümü milli güvenlik mücadelesi olarak görüyoruz” diye belirtti. 1 milyon 481 bin sosyal konutun inşa edildiğini, deprem konutları dışında 312 bin sosyal konutun inşasının da hızla devam ettiğini açıkladı. Yeni sosyal konut kampanyalarının yıl sonunda başlayacağını söyleyen Kurum, ihtiyaç duyulan araziler için talimatların gönderildiğini ve çalışmalar tamamlandığında dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olma adımlarının atılacağını duyurdu. Bakan, “Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut ile başlatıyoruz” diyerek müjdeleri peş peşe açıkladı.

Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara uygun konut imkanı sunarken, diğer gelir grubundaki vatandaşlar için de uygun vade oranları, düşük peşinat ya da peşinatsız seçenekler sunacaklarını belirtti. “Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut duyuracak” ifadesini kullandı. Arsa maliyetini düşürecek adımlarla ilgili istişarelerin de yapıldığını bildirdi.