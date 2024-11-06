“Kurumlarda İse Alma Vaadiyle Dolandırıcılar Yakalandı”

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Antalya merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı bir operasyon sonucu, Cumhurbaşkanlığında saha irtibat görevlisi, Cumhurbaşkanı danışmanı, MİT Başkanlığında ve devlet dairelerinde yetkili makam sahibi kişiler olarak kendilerini tanıtan 4 şüpheli yakalandı. Bu kişiler, 5 bireyi 1 milyon 800 bin TL dolandırmış durumda. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüphelilere yönelik Antalya, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN BELGELER

Operasyonda yakalanan E.E., F.T., R.K. ve A.Y. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde, adlarına düzenlenmiş Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Saha İstihbarat ve Tedarik kimlik kartı, Doğu Türkistan Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu kimlik kartı ile farklı ülkelere ait misyon kartları ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet kuru sıkı tabanca, cep telefonları ve sim kartları da bulundu.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Toplamda 5 kişiyi dolandırdığı belirlenen bu 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Dolandırıcılık olayı, dolandırıcılıkla mücadelede kurumların işbirliği ve hızlı müdahale yeteneğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.