Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediyesi ile ilgili yürütülen soruşturmalarda, tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri ve soruşturma dosyasında yer alan bilgi belgelerinin, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporların incelenmesi neticesinde “rüşvet” ve “irtikap” suçlarının işlendiğini tespit etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli, 13 Mart tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

GÖZALTILAR VE İFADENİŞİMLERİ

Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı “rüşvet” ve “irtikap” suçlarına dair soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Etkin bir soruşturma yürüten yetkililer, Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu, iş insanı Hüseyin Kabasakal’ın ifadelerini aldı. Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklanırken, Ahmet Taşkan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARLARI

Sulh Ceza Hakimliği, arasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan isimler Ferdi Zenginoğlu, Hüseyin Kabasakal, Meral Celep ve Mustafa Burak Gündeş olarak kaydedildi. Ahmet Taşkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.