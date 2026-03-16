Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMALAR YÜRÜTÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuşadası Belediyesiyle ilişkili bir soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri ve soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeleri inceleyerek, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporların analizini gerçekleştirdi. Bu değerlendirmeler sonucunda, “rüşvet” ve “irtikap” suçlarının işlendiği tespit edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu toplamda 6 şüpheli, 13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

GÖZALTI PROSEDÜRLERİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınan isimlerden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal’ın emniyetteki işlemleri nihayetlendi. Savcılıkta ifadeleri alınan bu kişilerden Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, Ahmet Taşkan adli kontrollü serbest bırakılmak üzere sulh ceza hakimliğine gönderildi.

TUTUKLAMA KARARLARI ÇIKTI

Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de bulunduğu toplam 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan isimler arasında Ferdi Zenginoğlu, Hüseyin Kabasakal, Meral Celep ve Mustafa Burak Gündeş yer alıyor. Ahmet Taşkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.