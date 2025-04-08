Kütahya’da 3 Araç Kazası Oldu

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEPLERİ

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Ulusoy kavşağı civarında meydana geldi. Afyonkarahisar yönünde seyreden 06 CJV 376 plakalı otomobilin sürücüsü M.R.B. (26), aracında bir arıza çıkınca yol kenarında durdu. Bu durum, aynı yolda ilerleyen H.K. (39) yönetimindeki 43 HT 188 plakalı kamyonetin arızalı aracı görmemesiyle ciddi bir kazaya yol açtı. Üstelik, arkasındaki 43 AY 516 plakalı otomobili kullanan F.D. (44) de kamyonete çarpıyor.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, sürücüler dahil olmak üzere P.E.B. (11) ile M.D. (17) de yaralandı. Olayın ardından hemen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak daha sonra onları Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıyor.