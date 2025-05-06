Kütahya’da Bebekten Tümör Alındı

MUCİZE OPERASYONLA HAYATA TUTUNDU

Kütahya’da gerçekleştirilen mucizevi bir operasyonla hayata tutunan bebek, tıp literatürüne girdi. Mustafa ve Fatma Kara çifti, erkek bebeklerinin doğumu için Kütahya Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Acil sezaryenle dünyaya gelen bebeğin boynunda bir tümör tespit edildi. Doğum sonrası yoğun bakıma alınan bebek, bir hafta sonra uzman doktorlar tarafından ameliyat edildi. Bebeğin boynundaki 445 gramlık tümör, uzman ekip tarafından başarıyla alındı.

AMELİYAT HAZIRLIKLARI VE DETAYLARI

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın ve diğer doktorlar, bebeğin sağlığını kurtarmak için bir araya geldi. Prof. Dr. Tayfun Aydın, yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. 34 haftalık olarak doğan ve 3 kilo 700 gram ağırlığındaki bebeğin, doğumda hava yollarının tıkalı olduğunu belirten Aydın, “Bebek, normal şartlarda yaşama şansı çok düşüktü. Kordonun yeterli uzunluğu sayesinde 12 dakikada hava yolu güvenliği sağlandı. Bir hafta sonra gerçekleştirdiğimiz ameliyatta, boynundaki 445 gramlık tümörü çıkardık. Bebek, operasyon sonrası rahat nefes almaya başladı. Bu, dünyada yedinci vaka olarak tıp literatürüne girecek bir başarı” şeklinde konuştu.

ANNE FATMA KARA’NIN DUYGULARI

“Mehmet Eymen” ismi verilen bebeğin annesi Fatma Kara, zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getirdi. Kara, “Tümör alındıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Bu olay, hem aile için hem de tıp dünyası için önemli bir başarı olarak kaydedildi.