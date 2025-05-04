Kütahya Yine Sallandı, Afad Açıkladı

KÜTAHYA’DA DEPREM FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Kütahya, 21 Nisan tarihinden bu yana süren deprem fırtınasına daha bir sarsıntıyla devam ediyor. Gece 02:53’te meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, birçok insanı uykusundan uyandırdı. Bu deprem, Kütahya’nın Simav ilçesinde kaydedildi.

DEPREM SAYISI ARTIYOR

Kütahya’da meydana gelen depremler, Simav ilçesindeki aktiviteyi gözler önüne seriyor. 19 Nisan’dan bugüne kadar büyüklüğü 4 ve üzeri birçok sarsıntı yaşandı. Bu süreçte kaydedilen öne çıkan depremler arasında: 21 Nisan’da 4.3, 25 Nisan’da 4.5 ve 4.6, 1 Mayıs’ta 4.2 büyüklüğündeki depremler yer alıyor. Ayrıca 29 Nisan’da iki adet 3.6 büyüklüğünde deprem de meydana geldi.