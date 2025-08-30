Kutlamalar İçin Bazı Yollar Kapatıldı

KUTLAMA TRAFİK ÖNLEMLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü kutlamak amacıyla saat 05.45 itibarıyla bazı yollar program bitimine kadar trafiğe kapatıldı. Tören süresince cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Kutlamaların sona ermesinin ardından kapalı yolların yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

KAPANAN YOLLAR

Vatan Caddesi’nde saat 05.45’ten itibaren kutlamaların bitişine kadar birçok yol trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak kapatıldı. D 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden girişler, Edirnekapı’dan girişler, Oğuzhan Caddesi’nden girişler, Sofular Caddesi’nden girişler, Halıcılar Caddesi’nden girişler, Akdeniz Caddesi’nden girişler, Akşemsettin Caddesi’nden girişler, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan girişler, Keçeci Meydan sokaktan girişler, Hal Yolu Güneyden gelerek Vatan Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım ve Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım güzergahlarının program bitimine kadar trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

ALTERNATİF YOLLAR

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu’nun kullanılabileceği bildirildi.