Kutsal Emanetler Ramazan Ayında Rekor Ziyaretçi Çekti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin altı farklı ilinde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. 20 Şubat – 17 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan etkinlik, toplam 1 milyon 630 bin 630 ziyaretçiyi ağırlayarak başarıya imza attı. Sergide; Kâbe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ait Saç-ı Şerif ve Sakal-ı Şerif gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzeler ve arşivlerden seçilen toplam 99 eser sergilendi.

ŞEHİR ŞEHİR ZİYARETÇİ REKORU

Sergi, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde 302 bin 754 ziyaretçi ile açılış yaptı. Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu’nda 193 bin 409 kişi, Kastamonu 23 Ağustos Spor Salonu’nda 101 bin 562 kişi, Sivas Şehit Ahmet Eyce MTAL Spor ve Sergi Salonu’nda 208 bin 513 kişi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde 277 bin 654 kişi ve Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 546 bin 738 kişi sergiyi gezerek bu muazzam etkinliğe katılım sağladı. Her ilin gösterdiği yoğun ilgi, serginin toplamda 1,6 milyonu aşan ziyaretçiye hitap etmesini sağladı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ: “SORUMLULUĞUMUZ DAHA DA ARTTI”

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, sergiye yönelik değerlendirmesinde şu sözleri dile getirdi: “Asırlardır vakıf medeniyetimizin sahiplendiği bu kıymetli emanetleri, Ramazan’ın manevi atmosferinde milletimizle buluşturmak, geçmişle kurduğumuz bağı daha da derinleştirdi. Gösterilen yoğun ilgi, bu mirasın gönüllerdeki derin karşılığını ortaya koyarken, bizlere emanetleri koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattı.” Aksu, serginin düzenlenmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara ve ziyaretçilere teşekkür etti.