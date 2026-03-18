Kutsal Emanetler Sergisi Ramazan Boyunca Rekor Kırdı

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER RAMAZAN AYINDA SERGİLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı’nın iş birliğiyle düzenlenen Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, Ramazan ayı süresince Türkiye’nin 6 farklı ilinde ilgiyle ziyaret edildi. 20 Şubat – 17 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, 1 milyon 630 bin 630 kişiyle rekor bir katılıma sahne oldu. Sergide, Kâbe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ait Saç-ı Şerif ve Sakal-ı Şerif gibi değerli eserlerin yanı sıra, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzeler ve arşivlerden seçilen toplamda 99 eser sergilendi.

İLGİ GÖREN ZİYARETİCİ SAYILARI

Sergi, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde 302 bin 754 kişiyle start aldı. Tokat’ta Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu’nda 193 bin 409 kişi, Kastamonu 23 Ağustos Spor Salonu’nda 101 bin 562 kişi, Sivas Şehit Ahmet Eyce MTAL Spor ve Sergi Salonu’nda 208 bin 513 kişi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde 277 bin 654 kişi, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde ise 546 bin 738 kişi sergiyi ziyaret etti. Her şehirde büyük ilgi gören sergi, toplamda 1,6 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekti.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ: “SORUMLULUĞUMUZ ARTMIŞTIR”

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Asırlardır vakıf medeniyetimizin sahiplendiği bu kıymetli emanetleri, Ramazan’ın manevi atmosferinde milletimizle buluşturmak, geçmişle kurduğumuz bağı daha da derinleştirdi. Gösterilen yoğun ilgi, bu mirasın gönüllerdeki derin karşılığını ortaya koyarken, bizlere emanetleri koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattı.” dedi. Aksu, sergiye destek veren tüm paydaşlara ve ziyaretçilere teşekkürlerini iletti.