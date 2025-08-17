Kütüphane, 82 Yıl Sonra Kitap İade Edildi

KİTABIN İADESİ VE GÜLEN YÜZLER

ABD’nin Oregon eyaletinde bulunan bir kişi, Frances Bruce Strain’in “Your Child, His Family, and Friends” isimli kitabını 82 yıl aradan sonra geri verdi. Kitapla birlikte gönderilen mektupta ise, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” ifadesi yer aldı. Mektubu yazan kişi, kitabın büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını, o dönemde Meksiko City’ye taşınırken bu kitabı da yanında götürdüğünü açıkladı. Kitap, yıllar sonra babasından kalan eşyalar arasında bulundu.

San Antonio Kütüphanesi, 2021 yılında gecikme cezalarını kaldırmıştı. Ancak kitabın alındığı dönemde günlük ceza 3 sentti. Bu durumda, 82 yıl boyunca hesaplandığında yaklaşık 900 dolara kadar ulaşan bir borç çıkıyordu. Enflasyon etkisi göz önüne alındığında ise bu miktarın 16 bin dolardan fazla olması bekleniyordu.

Yetkililer, kitabın hâlâ iyi durumda olduğunu belirtirken, ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini duyurdu. Daha sonra bu kitabın satışa çıkarılarak kütüphane yararına kullanılacağı açıklandı. 82 yıl kadar uzun bir bekleme süresi olsa da, bu durum bir rekor değil. Guinness’e göre en geç iade, 1668 yılında Cambridge Üniversitesi’nden ödünç alınan ve 288 yıl sonra geri verilen kitapla ilişkilendiriliyor.