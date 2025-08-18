Kütüphaneden İade Edilen Kitap 82 Yıl Sonra

OREGON’DA KİTAP İADESİ TARİHİ ANLAMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

ABD’nin Oregon eyaletinde bir kişi, Frances Bruce Strain’in “Your Child, His Family, and Friends” adlı eserini tam 82 yıl sonra iade etti. İade edilen kitap ile birlikte gönderilen mektupta, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” şeklinde bir not yer aldı. Mektubu yazan kişi, kitabın büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını ve o dönem Meksiko City’ye taşınırken kitabı yanında götürdüğünü ifade etti. Kitap, yıllar sonra yazarın babasından kalan kutular arasında bulundu.

DÜŞÜK GECİKME CEZALARI BÜYÜK BİR BORÇ YARATTI

San Antonio Kütüphanesi, 2021 yılında gecikme cezalarını kaldırmıştı. Ancak kitabın alındığı dönemde günlük ceza sadece 3 sentti. Bu hesaplama doğrultusunda 82 yılın sonunda, yaklaşık 900 dolara; enflasyon dikkate alındığında ise 16 bin dolardan fazla bir borç ortaya çıkıyordu.

KİTAP SERGİLENİP SATILACAK

Yetkililer, iade edilen kitabın hala iyi durumda olduğunu belirtti ve ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini açıkladı. Kitap, sergileme döneminin ardından satışa çıkarılarak kütüphane yararına kullanılacak. 82 yıl uzun bir süre olsa da, bu durum bir rekor niteliği taşımıyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, şimdiye kadarki en gecikmeli iade işlemi, 1668 yılında Cambridge Üniversitesi’nde ödünç alınan bir kitabın 288 yıl sonra geri verilmesi olmuştur.