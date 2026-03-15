Kuveyt’teki Ali Al Salem Üssü’ne Drone Saldırısı

İran’ın Körfez’deki hedefine yönelik misilleme eylemleri devam ediyor. İtalya Genelkurmay Başkanı General Portolano’nun aktardığı bilgilere göre, Kuveyt’te Ali Al Salem Hava Üssü’ne yönelik bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında üste bulunan İtalyan Hava Görev Gücü’ne ait bir drone’un yer aldığı sığınak, hedef alındı ve saldırının ardından drone’un tamamen imha olduğu bilgisi verildi. Portolano, olayın ardından herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını vurguladı.

İTALYA, GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

Ayrıca açıklamada, bölgede artan güvenlik tehditleri nedeniyle İtalyan Hava Kuvvetleri Görev Gücü’nün son günlerde önleyici bir tedbir olarak personel sayısını azalttığı ifade edildi. Üste kalan personelin yalnızca hayati önem taşıyan görevleri yürütmek üzere görevlendirildiği belirtilirken, yetkililer bölgedeki gelişmelere bağlı olarak güvenlik önlemlerinin artırılacağına dair bilgi verdi.