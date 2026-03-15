Kuveyt’teki Ali Al Salem Üssü’ne Drone Saldırısı

İran’ın Körfez’deki hedefine yönelik misilleme eylemleri devam ediyor. İtalya Genelkurmay Başkanı General Portolano’nun aktardığı bilgilere göre, Kuveyt’te Ali Al Salem Hava Üssü’ne yönelik bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında üste bulunan İtalyan Hava Görev Gücü’ne ait bir drone’un yer aldığı sığınak, hedef alındı ve saldırının ardından drone’un tamamen imha olduğu bilgisi verildi. Portolano, olayın ardından herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını vurguladı.

İTALYA, GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

Ayrıca açıklamada, bölgede artan güvenlik tehditleri nedeniyle İtalyan Hava Kuvvetleri Görev Gücü’nün son günlerde önleyici bir tedbir olarak personel sayısını azalttığı ifade edildi. Üste kalan personelin yalnızca hayati önem taşıyan görevleri yürütmek üzere görevlendirildiği belirtilirken, yetkililer bölgedeki gelişmelere bağlı olarak güvenlik önlemlerinin artırılacağına dair bilgi verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Liverpool İle Tottenham Beraberlikte Düğüm Çözülemedi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Tottenham ile oynadığı maçta son dakikada yediği golle 1-1 eşitliği sağladı.
Gündem

İlber Ortaylı’nın Unutulmaz Vasiyeti Ortaya Çıktı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyetlerinden biri gerçekleştirildi; Üsküdar Çinili Camii imamı Almanya'da, tarihçi için sela okudu.
Gündem

Suriye’de Sığınmacı Kamplarında Taşkın Tehlikesi

Halep'te yoğun yağışlar ve rejim güçlerinin saldırıları, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı çadır kamplarını su basarak zor durumda bıraktı.
Gündem

Samsunspor, Kayserispor’u Son Dakikada 2-1 Yendi

Samsunspor, Süper Lig 26. haftasında Kayserispor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Gündem

Beşiktaş Deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 Mağlup Etti

Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.