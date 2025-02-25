Kuvvet Komutanlarını Hedef Almak Kabul Edilemez

ÖMER ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in parti grup toplantısında yaptığı konuşmalara yönelik eleştirilerde bulunan Çelik, “Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez.” şeklinde ifade etti. Ömer Çelik, CHP Genel Başkanının kullandığı ifadelerle kuvvet komutanlarını doğrudan hedef aldığını belirtti ve “Sayın Özgür Özel’in grup konuşmasında kullandığı cümlelerle kuvvet komutanlarını doğrudan hedef alan açıklamalar yaptı” dedi.

Çelik, Özgür Özel’in “ben bunları not ediyorum” demesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kaos yaratma arayışının sürdüğünü vurguladı. Geçmişte CHP’nin iktidar olamaması sebebiyle iki yöntem izlediğini hatırlatan Çelik, bunların “TSK içinde bir kaos ortamı yaratmak” ve “yargı içinde kadroculuk yaparak kaos çıkarmak” olduğunu ifade etti. Bu durumun, disiplin soruşturması çerçevesinde kuvvet komutanlarını hedef göstermeye kadar gittiğini belirtti. Ömer Çelik, bu spekülasyonların CHP’nin yönetim sorununun üstünü kapatmaya yönelik bir çaba olduğunu dile getirdi. Ayrıca, “Devlet kurumlarını hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak” ifadesini kullandı.

ÇELİK’TEN CHP KURULTAYINA SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Çelik, Özgür Özel’in daha önceki tutumlarına da değinerek, “Sayın Özgür Özel önce şeibeli kurultaya cevap versin. Biz burada gerçeğin açığa çıkmasını istiyoruz” dedi. Kongrelerdeki hediyelere ilişkin eleştirilerde bulunan Ömer Çelik, tüm partilerin kongrelerinde hediyelerin verildiğini vurguladı. “Biz soru sorduk sadece” diyen Çelik, CHP’nin eski genel başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarından doğrudan iddiaların geldiğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılan 5 teğmen hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın ihraçlara itiraz ettiğini iddia eden Özel, Algan’ın kendisine baskı yapıldığını öne sürerek görevinden ayrıldığını belirtti. Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu da eleştirerek durumu değerlendirdi.