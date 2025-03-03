Kuyumcuda Maskeli Soygun Girişimi Tutuklamayla Sonlandı

OLAYIN YAŞANDIĞI TARİH VE MEKAN

27 Şubat’ta Balıkesir’in Karesi ilçesinde, Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi’ndeki bir kuyumcunun işlemleri sırasında önemli bir olay gerçekleşti.

ŞÜPHELİNİN DAVRANIŞI

Maskeli olarak kuyumcuya giren E.G., altın isteme bahanesiyle burada çalışan bir kişiyle bir süre görüşme yaptı. Ardından, silahını bu çalışana doğrultarak “Sakın bağırma, yoksa elimden bir kaza çıkar, ölürsün. Çantayı doldur, çantayı aşağıda tut, yoksa sıkarım. Uzan yere yat, yoksa sıkarım” şeklinde tehditler savurdu.

PANİK VE KAÇIŞ

Durumu fark eden çevredeki insanlar paniğe kapıldılar. Bu sırada şüpheli, altınlarla dolu çantasını almayı başaramadı. Çanta, tezgahın çekmecesinin kulpuna takıldı ve E.G. çantasız bir şekilde kuyuccudan kaçmaya yöneldi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri intikal etti. Güvenlik kameraları izlenerek şüphelinin E.G. olduğu tespit edildi. Düzenlenen bir operasyonla E.G. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.