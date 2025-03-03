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Kuyumcuda Silahlı Soygun Girişimi: Hırsız Yakalandı

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Olayın Gerçekleştiği Yer

Olay, 27 Şubat’ta Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi Basın Sokakta gerçekleşti. Tanju Kaymaz’a ait bir kuyumcudan hırsızlık girişimi yaşandı.

Şüphelinin Davranışları

Maskeli olarak iş yerine giren E.G., altın istemek bahanesiyle kuyumcu çalışanıyla bir süre sohbet etti. Ardından, çalışanına silahını doğrultarak “Sakın bağırma, yoksa elimden bir kaza çıkar, ölürsün. Çantayı doldur, çantayı aşağıda tut, yoksa sıkarım. Uzan yere yat, yoksa sıkarım” şeklinde tehditler savurdu. Bu esnada, çevredeki insanların durumu fark etmesiyle paniğe kapılan şüpheli, altınlarla dolu çantası tezgahın çekmecesinin kulpuna takılması nedeniyle kaçış sürecinde zorluk yaşadı.

Şüphelinin Yakalanması

Şüpheli, çantayı almayı başaramadan iş yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın ihbar edilmesinin ardından, bölgeye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli E.G.’yi tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan E.G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada mahkemece tutuklandı.

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