Kuzey Kıbrıs’taki Kaçışta Diplomatik Araç İddiası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iş yerlerinin kurşunlanması ve haraç olaylarının failleri arasında sayılan “Emmi” lakaplı Mehmet Kurtoğlu, Romanya’da yakalanarak Türkiye’ye deport edildi. Bulgaristan üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na getirilen Kurtoğlu, 10 Ocak’ta gözaltına alındı.

İSTANBUL’DAN EDİRNE’YE GİZLİ SEVK

Kurtoğlu, emniyet ifadesinde İstanbul’dan korsan taksiyle Edirne’ye götürüldüğünü, burada bir apart otelde konakladıktan sonra oto yıkama işletmesine yönlendirildiğini belirtti. Bir süre burada bekletildikten sonra, diplomatik plakalı bir aracın bagajına bindirilerek sınırdan çıkarıldığını ifade etti.

DİPLOMATİK PLAKALI ARAÇ İDDİASI

Gelen bilgilere göre, Kurtoğlu’nun kaçışında kullanılan aracın, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na ait diplomatik plakalı bir cip olduğu tespit edildi. Güvenlik kameralarında, aracın Kapıkule ve Pazarkule gümrük kapılarından birden fazla kez giriş-çıkış yaptığı görüldü.

VIP KAÇAKÇILIK ŞÜPHESİ

Kurtoğlu’nun kaçışına yardımcı olduğu düşünülen A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F. isimli altı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek tutuklandı.

DİPLOMATİK BOYUT ARAŞTIRILIYOR

Olayın diplomatik araçla gerçekleşmesi nedeniyle, durumun uluslararası boyut kazandığı ifade ediliyor. Konsolosluk aracı ve görevli personel üzerinde idari ve adli inceleme başlatıldı. Soruşturma, birçok boyutuyla sürdürülüyor.