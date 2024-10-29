Kuzey Kore Askerlerinin Rusya İçin Sorunları Olacak

ABD’DEN UYARI: KUZEY KORELİ ASKERLER KURS KENTİNE İLERLİYOR

ABD Pazartesi günü yaptığı açıklamada Kuzey Koreli askerlerin, Ukrayna’nın Ağustos ayında işgal ettiği Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesine doğru harekete geçtiğini bildirdi. Pentagon, Kuzey Kore’nin şu anda Rusya’nın doğusuna eğitim için yaklaşık 10 bin asker gönderdiğini ve bir kısmının Kursk bölgesindeki cepheye yöneldiğini aktardı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Kore birliklerinin Kursk’ta konuşlandığını doğruladı. Bunun savaşın “tehlikeli bir şekilde genişlemesi” anlamına geldiğini belirtti. Ukraynalı ve ABD’li yetkililer, geçen hafta Kursk bölgesine birkaç bin Kuzey Koreli askerin geldiğini ifade etti. Kiev ve Seul’deki yetkililere göre bu birlikler, Kuzey Kore’nin Rusya tarafına konuşlandırma hazırlığı yaptığı 10 bin kişilik daha büyük bir birliğin parçası.

KÜÇÜK SAYILAR, BÜYÜK ETKİLER

Askeri uzmanlar, bu sayının, her iki tarafın da yüzbinlerce asker konuşlandırdığı savaş alanında genel durumu etkilemek için sınırlı kaldığını ancak Moskova’nın Kursk bölgesindeki topraklarını geri kazanmasında yardımcı olabileceğini düşünüyor. Eski İngiliz savunma ataşesi John Foreman, “Sayıları arttıkça, etkilerinin istikrarlı bir Rus karşı saldırısının ilerlemesiyle görülmesini bekliyorum” diye konuştu. Ancak Kuzey Kore birliklerinin Rusya’nın Kursk bölgesindeki karşı saldırısını nasıl destekleyeceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Analistler, askerlerin doğrudan saldırılarda veya çatışma bölgesinin arkasındaki alanları korumakta kullanılabileceğini, bu sayede Rus birliklerinin saldırıya geçebileceğini ancak etkinliklerinin test edilmediğini ve Ruslarla koordinasyon sorunlarının olabileceğini belirtiyor.

UKRAYNALI ASKERLERİN ENDİŞELERİ

Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Kore birliklerinin muharebe operasyonlarına katılımının beklendiğini açıkladı. Kursk bölgesinde savaşan bir Ukraynalı asker, komutanları tarafından muhtemel bir saldırıya hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldıklarını belirtti. Ukrayna’nın 61. Mekanize Tugayı’nın komutan yardımcısı Yarbay Artem Kholodkevych, “Bizi yakın gelecekte bir saldırı konusunda uyardılar. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde” dedi.

RUSYA, TOPRAKLARINI GERİ ALMA ÇABASINDA

Rus güçleri, Ağustos ayında Ukrayna birlikleri tarafından ele geçirilen kursk bölgesindeki arazinin bir kısmını geri almak için mücadele ediyor. Son haftalarda birkaç köyü geri alan Rus ordusunun, Kuzey Koreli askerlerin desteğinin karşı saldırıları güçlendirebileceği düşünülüyor. Ancak uzmanlar, Kuzey Kore birliklerinin savaş alanındaki performansının ne olacağı konusunda belirsizlik olduğunu vurguluyor. Kuzey Kore askerleri, 1950’lerden beri bir savaşa katılmadı ve cepheye gönderilmeleri durumunda tecrübeli Ukraynalı askerlerle karşılaşmaları muhtemel.

KOORDİNASYON SORUNLARI

ABD Savunma Bakanlığı’nın sözcüsü Sabrina Singh, “Kuzey Kore’nin ne tür birlikler gönderdiği ya da ne tür silahlara sahip olduğu konusunda ayrıntılı bilgiye sahip değiliz” ifadesini kullandı. Emekli Ukraynalı albay Viktor Kevliuk, Kuzey Kore askerleri ile Rus birlikleri arasındaki koordinasyonun karmaşık olabileceğini, zira aynı dili konuşmadıklarını ve farklı eğitim aldıklarını vurguladı.

RUS ORDUSU İÇİN BAŞ AĞRISI

Eski Almanya büyükelçisi Wolfgang Ischinger, Rus ordusunun, büyük yabancı birlikler bulundurmaya alışık olmadığını ve bunun için büyük bir baş ağrısı olabileceğini belirtti. Ukrayna askeri istihbarat servisleri, Rusya’nın savaş alanında daha iyi koordine olabilmesi amacıyla her 30 Kuzey Kore askerine bir tercüman atamasını planladığını açıkladı. Ancak bu iddia bağımsız olarak doğrulanamadı.

PUTİN’İN HESAPLARI

Ukrayna’nın Ağustos ayında gerçekleştirdiği sürpriz saldırıyla Kursk bölgesinde önemli bir alanı ele geçirmesi, Rus ordusunun geri alımını zorlaştırıyor. Uzmanlar, Rus ordusunun bu durumun Kremlin’in Ukrayna’nın kendi topraklarındaki saldırılarına karşı cevap vermekten ziyade doğudaki saldırılara öncelik verme kararı ile bağlantılı olduğunu düşünüyor. Ancak Ukrayna’nın burada varlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in durumunu zorlaştırıyor ve Rusya’nın güvenlik iddialarını sorgulatıyor. Foreman, “Putin, Ukrayna ordusunu Rusya topraklarından çıkarmaya kararlı ve bu süreç onun için beklentilerinin çok üzerinde uzun sürdü” diye ifade etti. Kevliuk, Kuzey Kore birliklerinin, Ukrayna mevzilerine yapılacak saldırılarda kullanılmasını beklediğini, Rusya’nın ülkesinin uzun süredir benimsediği kara saldırı stratejisini izleyeceğini söyledi.