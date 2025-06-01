Kuzey Kore Balon Yerleştiriyor, Operasyon Karmaşık

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YENİ SONUÇLAR SUNUYOR

Yeni elde edilen uydu görüntüleri, Kuzey Kore’de yan yatmış ve kısmen su altında kalmış olan 5 bin tonluk savaş gemisinin çevresine balon benzeri nesnelerin yerleştirildiğini göstermektedir. Bu nesnelerin kullanım amacı konusunda kesin bir bilgi yokken, uzmanlar CNN’e açıklama yaparak balonların gemiyi yeniden yüzdürmek veya insansız hava araçlarının gözetlemesinden korumak için kullanılmış olabileceğini belirtiyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, Kuzey Kore’nin gemiyi hızlı bir şekilde onarmak için bu balonları kullanma kararı aldığını düşünüyor. Güney Kore Ulusal Meclisi üyesi ve askeri analist Temsilci Yu Yong-weon, “Görünüşe göre balonlar, gemiyi yeniden yüzdürmek için değil, daha fazla su almasını önlemek için yerleştirildi” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Emekli ABD Donanması Kaptanı Carl Schuster ise, bu nesnelerin gerçekten balon olması durumunda “düşük ila orta irtifa drone keşfini” engellemeye yönelik bir strateji olabileceğini ifade etti. Ancak balonların gemiyi yüzdürmek amacıyla kullanılması halinde bu durumun daha fazla yapısal hasara yol açma riski taşıdığı belirtiliyor.

GEMİNİN ÇEVRESİNDE BALONLARIN VARLIĞI

Maxar Technologies tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, 23 Mayıs’tan bu yana geminin çevresine bir düzineden fazla beyaz balon benzeri nesne yerleştirildiğini gösteriyor. Kuzey Kore’nin devlet medyası, hasarın ilk tahminlerden daha az ciddi olduğunu, gövdede delikler olmadığını ancak yan tarafında bazı çiziklerin ve kıç bölümünde su sızıntısının gerçekleştiğini bildirmişti. Yapılacak onarımların yaklaşık 10 gün süreceği tahmin ediliyor.

GEMİNİN TEHLİKELİ KONUMU KURTARMA OPERASYONUNU ZORLAŞTIRIYOR

Geminin mevcut konumu, kurtarma operasyonunu oldukça karmaşık hale getiriyor. Savunma araştırmaları alanında çalışan, kâr amacı gütmeyen CNA kuruluşundan analist Decker Eveleth, “Geminin yarısı suyun içinde, yarısı dışında. Bu, mümkün olan en kötü senaryo.” açıklamasında bulundu. Eğer gemi tamamen batmış ya da tamamen karaya oturmuş olsaydı, operasyon daha kolay olabilirdi. Eveleth, geminin alt kısmında bulunan yapısal omurganın durumunu da göz önünde bulundurarak, “Geminin batık kısmını kaldırmaya çalışırsanız, omurganın bükülüp kırılma riski var. Bu da tüm geminin hurdaya dönüşmesiyle sonuçlanabilir.” şeklinde uyarıda bulundu.

HASARLI GEMİNİN TARİHÇESİ VE GÖRÜŞLER

Hasar gören deniz aracı, ülkenin en yeni savaş gemisi olarak dikkat çekiyor ve Kuzey Kore’nin iddialı deniz modernizasyon programının bir sembolü olarak değerlendiriliyor. 21 Mayıs’ta fırlatma mekanizmasında yaşanan bir aksaklık, geminin kıç bölümünün suya erken kaymasına ve gövdesinde ezilmelere neden olmuştur, bu da geminin yan yatmasına yol açtı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, olayın gerçekleştiği anı bir “suç eylemi” olarak tanımladı ve hasarlı geminin hızla onarılmasını “ulusal onur meselesi” olarak ilan etti. Yetkililer, bu tarihten sonra hem hasarı telafi etmek hem de sorumluları cezalandırmak için harekete geçti. Son bilgiler, tersanenin baş mühendisi de dahil olmak üzere dört kişinin gözaltına alındığını gösteriyor.