Kuzey Kore, Balonlarla Gemiyi Korumakta

YENİ UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore’nin kısmen su altında kalan ve yan yatmış 5 bin tonluk hasarlı savaş gemisinin etrafına balon benzeri nesnelerin yerleştirildiğini gösteriyor. Bu nesnelerin amacının ne olduğu henüz kesin değil, ancak uzmanlar CNN’e yaptıkları açıklamalarda bu balonların ya gemiyi yeniden ayağa kaldırmak ya da insansız hava araçlarının gözetlemesinden korumak için kullanıldığını belirtiyor.

BALONLARIN KULLANIM SEBEBİ

Analistler, Kuzey Kore’nin savaş gemisini hızlı bir şekilde onarmak için bu balonları devreye soktuğunu düşünüyor. Güney Kore Ulusal Meclisi üyesi ve askeri analist Temsilci Yu Yong-weon, “Görünüşe göre balonlar, gemiyi yeniden yüzdürmek için değil, daha fazla su almasını önlemek için yerleştirildi” dedi. Emekli ABD Donanması Kaptanı Carl Schuster da, bu nesnelerin gerçek balonlar olması durumunda “düşük ila orta irtifa drone keşfini” engellemeye yönelik bir hamle olabileceğini ekliyor. Ancak gemiyi kaldırmak amacıyla balon kullanılması durumunda bunun daha fazla yapısal hasara yol açabileceği vurgulanıyor.

GEMİNİN ÇEVRESİ BALONLARLA DOLDU

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntüleri, 23 Mayıs’tan bu yana hasarlı geminin çevresine bir düzineden fazla beyaz, balon benzeri nesne yerleştirildiğini gösteriyor. Kuzey Kore devlet medyası, hasarın ilk tahminlerden daha hafif olduğunu bildirirken, gövdede bir delik bulunmadığını, ancak geminin yan tarafında çizikler oluştuğunu ve kıç bölümüne bir miktar su sızdığını duyurdu. Onarımların yaklaşık 10 gün süreceği tahmin ediliyor.

KURTARMA OPERASYONUNUN ZORLUĞU

Geminin mevcut konumu, kurtarma operasyonunu oldukça karmaşık hale getiriyor. Savunma araştırmaları alanında çalışan, kâr amacı gütmeyen CNA kuruluşundan analist Decker Eveleth, “Geminin yarısı suyun içinde, yarısı dışında. Bu, mümkün olan en kötü senaryo” yorumunu yapıyor. Eğer gemi tamamen batmış ya da tamamen karaya oturmuş olsaydı, operasyonun daha kolay olabileceği belirtiliyor. Eveleth, geminin alt kısmında yer alan yapısal omurgaya atıfla, “Geminin batık kısmını kaldırmaya çalışırsanız, omurganın bükülüp kırılma riski var. Bu da tüm geminin hurdaya dönüşmesiyle sonuçlanabilir” diyor.

GEMİDEKİ HASARIN NEDENİ

Hasar gören savaş gemisi, ülkenin en yeni deniz aracı olarak görülüyor ve Kuzey Kore’nin iddialı deniz modernizasyon programının bir simgesi olma özelliği taşıyor. Ancak 21 Mayıs’ta fırlatma mekanizmasında yaşanan bir arıza, geminin kıç bölümünün suya erken kaymasına, gövdesinde ezilmelere ve geminin yan yatmasına yol açtı.

KUZey KORE LİDERİNDEN YORUM

Kuzeydoğudaki Chongjin kentinde yaşanan başarısız fırlatmaya bizzat tanıklık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, olan olayı “suç eylemi” olarak nitelendirdi. İsmi henüz açıklanmayan savaş gemisinin hızlı bir şekilde onarılması emrini vererek bunu “ulusal onur meselesi” ilan etti. Yetkililer, o günden bu yana hem hasarı telafi etmek hem de sorumluları cezalandırmak için harekete geçti. Son olarak, tersanenin baş mühendisinin de dahil olduğu dört kişi gözaltına alındı.