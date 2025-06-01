Kuzey Kore’den Balonlu Gemiyi Güçlendirme

YENİ UYDU GÖRÜNTÜLERİ FBALON BENZERİ NESNELERİ GÖRÜYOR

Yeni elde edilen uydu görüntüleri, Kuzey Kore’nin su içinde kısmen bulunan ve yan yatan 5 bin tonluk hasarlı savaş gemisinin etrafına balon benzeri nesnelerin yerleştirildiğini gösteriyor. Bu nesnelerin kullanılış amacı tam olarak belli olmamakla birlikte, uzmanlar CNN’e verdikleri bilgilerde bu balonların ya gemiyi yeniden yüzdürme faaliyetinde ya da insansız hava araçlarından gözetlenmeyi önlemek amacıyla devreye sokulmuş olabileceğini dile getiriyor.

BALONLARIN AMAÇLARI NELER?

Uzmanların değerlendirmelerine göre, Kuzey Kore hızlı bir şekilde gemiyi onarmak için bu balonları kullanıyor olabilir. Güney Kore Ulusal Meclisi üyesi ve askeri analist Temsilci Yu Yong-weon, “Görünüşe göre balonlar, gemiyi yeniden yüzdürmek için değil, daha fazla su almasını önlemek için yerleştirildi” şeklinde bir açıklamada bulundu. Emekli ABD Donanması Kaptanı Carl Schuster de, nesnelerin balon olması durumunda, bunun “düşük ila orta irtifa drone keşfini” önlemeye yönelik bir adım olabileceğini kaydetti. Ancak balonların gemiyi kaldırmak amacıyla kullanılması halinde, bu müdahalenin daha fazla yapısal hasara yol açabileceği unutulmamalı.

GENİŞ GÖRÜNTÜLEME GÖRSELLER

Maxar Technologies tarafından yayımlanan uydu görüntülerine göre, 23 Mayıs’tan bu yana geminin etrafına bir düzineden fazla beyaz, balon benzeri nesne yerleştirildiği tespit ediliyor. Kuzey Kore’nin devlet medyası, geminin hasarının ilk tahminlerden daha hafif olduğunu ve gövdede büyük bir delik yer almadığını ancak geminin yan tarafında bazı çizikler oluştuğunu ve kıç kısmına belirli oranda su sızdığını aktarıyor. Onarımların yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.

KURTARMA OPERASYONUNUN ZORLUKLARI

Geminin bulunduğu konum, kurtarma operasyonlarını karmaşık hale getiriyor. Savunma araştırmaları alanında uzmanlaşmış kâr amacı gütmeyen CNA kuruluşunda analistlik yapan Decker Eveleth, “Geminin yarısı suyun içinde, yarısı dışında. Bu, mümkün olan en kötü senaryo.” yorumunda bulundu. Eğer gemi tamamen batmış ya da karaya oturmuş olsaydı, kurtarma işleminin daha kolay olabileceği belirtildi. Eveleth, geminin alt kısmındaki yapısal omurgaya dikkat çekerek, “Geminin batık kısmını kaldırmaya çalışırsanız, omurganın bükülme ve kırılma riski bulunuyor. Bu da geminin tamamının hurdaya dönüşmesine yol açabilir.” dedi.

HASARIN SEBEPLERİ

Hasar gören bu deniz aracı, Kuzey Kore’nin en yeni savaş gemisi olarak tanımlanıyordu ve ülkenin deniz modernizasyon programının sembolü olarak kabul ediliyordu. Ancak, 21 Mayıs tarihinde yaşanan bir fırlatma mekanizmasındaki arıza, geminin kıç bölümünün suya erken kaymasına, gövdesinde ezilmelere ve yan yatmasına sebep olmuştu.

KİM JONG UN’DAN TEPKİ

Kuzeydoğudaki Chongjin kentinde gerçekleşen başarısız fırlatmaya tanıklık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, olayı bir “suç eylemi” olarak nitelendirdi. Kim, hasar gören geminin hızlı bir şekilde onarılmasını emrederek durumu “ulusal onur meselesi” ilan etti. O günden bu yana yetkililer, hem hasarı telafi etmek hem de sorumluları cezalandırmak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Son olarak tersanenin baş mühendisi ve üç kişi gözaltına alındı.