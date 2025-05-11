Kuzey Kore’nin Asker Göndermesi Hukuka Uygun

KİM JONG-UN’DAN RUSYA’YA ASKER GÖNDERME SAVUNMASI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’ya asker gönderme kararını savunarak, bu adımın Moskova ile Haziran 2024’te imzalanan karşılıklı savunma anlaşması bağlamında “meşru” olduğunu ifade etti. Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği’nin 9 Mayıs Zafer Günü etkinliğinde konuşan Kim, ABD ve müttefiklerine karşı sert uyarılarda bulundu. Kuzey Kore’nin, Rusya’ya yönelik yeni bir saldırıya karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

KUZEY KORE’NİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA KATILIMI

Kim Jong-un, Kuzey Kore’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki katılımını “egemenlik haklarının bir parçası” olarak tanımladı. Geçtiğimiz yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın, taraflardan birine saldırı durumunda karşılıklı askeri desteği zorunlu kıldığını hatırlattı. Kim, “Bu savaşa katılımımız, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na tamamen uygundur” diyerek, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesini savundu.

Konuşmasında Ukrayna’ya “nükleer bir güce saldıran kukla devlet” ifadesiyle yaklaşan Kim, Güney Kore’yi ise “ABD’nin en sadık uşağı” olarak eleştirdi. Seul’deki ABD askeri varlığının “pervasız” hale geldiğini savunan Kuzey Kore lideri, “Eğer ABD ve uyduları Rusya’ya karşı yeni bir saldırıya kalkışırsa, Kuzey Kore’nin askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğim” diyerek gözdağı verdi. Bu sözler, bölgedeki gerilimi arttıran bir çıkış olarak değerlendirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2024’te yürürlüğe girecek Moskova-Pyongyang anlaşmasının, karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğünü ve Kuzeydoğu Asya’da “bölünmez bir güvenlik sistemi” oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore’nin Ukrayna’da savaşmak için Rusya’ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan yaklaşık 600’ünün hayatını kaybettiğini ve 4 bin kadarının yaralandığını bildirdi. Anlaşma, Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah ve asker desteği sağlamasını meşrulaştırarak, Pyongyang’ın Rusya’dan ekonomik ve askeri teknoloji desteği aldığına dair endişeleri artırıyor.

Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesi, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Güney Kore, ABD ve diğer Batılı ülkeler, bu işbirliğini “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirerek kınadı. Seul, Moskova ve Pyongyang’a “yasa dışı askeri işbirliğini derhal durdurma” çağrısı yaptı. Ayrıca, Kuzey Kore’nin Rusya’dan hava savunma sistemleri ve füze teknolojisi gibi kritik askeri destekler aldığı yönündeki iddialar, Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik kaygılarını artırdı.